Ilgiorno.it - Leoncavallo, per il sindaco Sala “ha valore storico”. La Lega: “Parole anticostituzionali, si dimetta”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 11 dicembre 2024 – Il futuro del centro socialeinfiamma di nuovo la politica e dà fuoco alle ceneri di una nuova polemica fra ile la. In attesa di risolvere il rebus dello sgombero, dopo che ieri l’ennesimo “tentativo” di liberare gli spazi occupati dal 1994 si è alla fine concluso con un nulla di fatto – l’ufficiale giudiziario si è presentato in via Watteau a notificare l’atto e si è trovato di fronte un “muro” di 300 militanti dei collettivi – ildi Milano Beppeha voluto sottolineare il “del” nella storia di Milano. “Stiamo cercando un nuovo spazio – queste ledel primo cittadino a margine della presentazione del libro Photoansa 2024 al Belvedere di Palazzo Lombardia –. Io credo che, anche se le miepossono non piacere a tutti, ilsia unnella nostra società, unnella nostra città, e deve continuare ad esserlo.