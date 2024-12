Le bufale di Carrie Madej sul vaccino antitetanico

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano le affermazioni della osteopatacontro il. Si tratta di una vecchia conoscenza. Avevamo già trattato in diverse analisi le sue precedenti affermazioni (per esempio qui, qui e qui). Oltre a occuparsi di una pratica priva di riconoscimento scientifico – ovvero l’osteopatia –è vicina agli ambienti No vax e al movimento QAnon. Inoltre ha collaborato col più famoso guru “free-vax” Robert Kennedy Jr.Per chi ha fretta:Un filmato riporta le affermazioni dell’osteopatacontro il.Secondoilsarebbe collegato alla sterilizzazione.Tutto si basa su una vecchia teoria del complotto infondata riguardante le donne in Kenya.Nei paesi poveri preoccupa soprattutto il tetano materno e neonatale che continua a uccidere ogni anno migliaia di bambini.