Quotidiano.net - Kimberly Guilfoyle nuova ambasciatrice Usa in Grecia: è l’ex compagna di Donald Trump Jr

Washington, 11 dicembre 2024 – Il presidente eletto degli Stati Unitiha nominato(exdel figlioJr) avvocato ed ex conduttrice di Fox News,degli Stati Uniti innella sua prossima amministrazione. "Per molti anni,è stata una cara amica e alleata – ha dichiaratoin un post sul suo social Truth –. La sua vasta esperienza e leadership nel campo della legge, dei media e della politica, insieme al suo acuto intelletto, la rendono estremamente qualificata per rappresentare gli Stati Uniti e salvaguardarne gli interessi all'estero". Chi è, 55 anni, nata a San Francisco (California) è una avvocata e scrittrice statunitense. Nota personalità televisiva, ex procuratrice a San Francisco e Los Angeles e, dal 2004 al 2006, First Lady di San Francisco avendo (allora) sposato il democratico Gavin Newsom.