Calciomercato.it - Juventus, volano parole grosse: “Giuntoli mediocre, Thiago Motta presuntuoso”

Leggi su Calciomercato.it

Momento non idilliaco dei bianconeri attesi dalla sfida di Champions contro il Manchester City. Botta e risposta tra Dt e allenatoree Manchester City si affrontano stasera all’Allianz Stadium’ in una partita molto delicata valida per la sesta giornata di Champions League. Due squadre che stanno attraversando un periodo difficile a causa dei risultati negativi e dei tanti infortuni.(foto Ansa) – Calciomercato.itAppaiati in classifica a quota 8 punti, i bianconeri die i Citizens di Pep Guardiola vanno a caccia di una vittoria che possa rappresentare la svolta della stagione. Tre punti che permetterebbero a chi vince di tornare in corsa per un posto tra le prime otto della graduatoria generale, qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale senza dover giocare i sedicesimi.