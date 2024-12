Anteprima24.it - Incidente tra 3 auto in galleria: chiuso Raccordo Av- Sa

Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di unoccorso all’interno della‘Monte Pergola’, è provvisoriamenteun tratto delstradale 2 “di Avellino”, in corrispondenza del km 20,200.Il tamponamento – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di una persona, già soccorsa.La circolazione è deviata agli svincoli di Solofra per la direzione Avellino e di Serino per la direzione Salerno.Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre ai Vigili del Fuoco ed al 118 già intervenuti, allo scopo di ripristinare la viabilità il prima possibile.Anas, società del Gruppo FS italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.