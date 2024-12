Unlimitednews.it - i rom non sono romeni !

Negli ultimi anni, il termine “Rom” è spesso stato associato, erroneamente, alla nazionalità romena. Questa confusione, radicata in stereotipi e disinformazione, alimenta pregiudizi che ostacolano la comprensione delle differenze culturali e sociali tra due realtà completamente distinte: quella del popolo rom e quella del popolo romeno.Chii Rom?I Romun gruppo etnico originario dell’India settentrionale, emigrato in Europa circa mille anni fa. La loro cultura, lingua (il romanì) e tradizioniuniche e non legate a nessuna nazionalità specifica. I Rompresenti in diversi Paesi europei e spesso conducono uno stile di vita nomade o semi-nomade, anche se molti sistabiliti in comunità stabili.Storicamente, i Romstati oggetto di discriminazione, persecuzioni e pregiudizi.