Iltempo.it - "Ho avuto paura". Mammucari torna a parlare dopo il disastro Belve

"Hodidella mia famiglia a". Teo, il giornol'addio al programma di Francesca Fagnani, rompe il silenzio in un'intervista a RTL 102.5. E spara a zero. Senza freni. "Sì, è vero, sono stato io a chiedere di andare, ma l'ho fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy. Capisco che in un contesto televisivo, dove la visibilità è alta e le dinamiche possono essere complicate, certe scelte possano sembrare improvvise o difficili da comprendere. Ma alla base di tutto c'è una volontà di difendere ciò che per me è sacro: la mia famiglia e la mia vita privata. Sono consapevole che, come personaggio pubblico, ci sono aspettative e pressioni, ma la mia umanità viene prima di ogni cosa.