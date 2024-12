.com - Firenze: poliziotto salta su monopattino e blocca spacciatore in fuga in via dell’Albero

su ununoin. Protagonista unnel traffico di. In manette un 24enne marocchino, era stato fermato dalle volanti della Questura nel corso di una serie di controlli intorno alla stazione. Una volante, che in quel momento stava pattugliando via dell'Albero, si è vista arrivare in contromano un giovane a bordo di un. Poi pero, all'alt della Polizia per le verifiche del caso, quest'ultimo si è dato allaa piedi, abbandonando a terra il suo mezzo