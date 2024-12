Formiche.net - Eccellenza italiana in orbita con Sentinel-1C. Urso visita Thales Alenia Space

Il recente lancio del satellite-1C con il vettore Vega C ha segnato un momento cruciale per il settore spaziale italiano, evidenziando l’tecnologica del nostro Paese e il suo contributo al programma europeo Copernicus. Questa operazione non solo riafferma l’importanza di Vega C, il lanciatore sviluppato da Avio, ma mette anche in luce il ruolo di primo piano diItalia, responsabile della progettazione e integrazione del satellite presso il suo stabilimento romano.Per valorizzare questail ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, hato il Centro integrazione satelliti dia Roma, dove il satellite-1C è stato celebrato come una pietra miliare per l’industria. “Lo spazio ha una dimensione tutta, rappresenta il passato ma anche il futuro del Made in Italy.