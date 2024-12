Anteprima24.it - E’ Coez la star del concerto di Capodanno ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto“sarà ladeldiad“. E’ l’annuncio del sindaco di, Laura Nargi. “È uno dei cantautori più amati della scena indipendente italiana e sarà un vero piacere farci accompagnare dalla sua musica verso il nuovo anno nella notte del 31 dicembre – scrive – Con la sua energia e le sue canzoni farà ballare il pubblico che arriverà in città da tutta la Campania per unstraordinario”., pseudonimo di Silvano Albanese. Nato in provincia di Salerno ma cresciuto sin dai primi anni a Roma. A 19 anni dopo diversi anni passati da graffitaro a dipingere per la capitale, dà vita insieme a Franz e Nicco (suoi compagni della Scuola Cinematografica) al suo primo progetto musicale: i Circolo Vizioso. Dopo un primo demo mixtape omonimo è uscito due anni dopo il primo disco ufficiale, chiamato Terapia, prodotto da Ford 78 e Sine.