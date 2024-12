Inter-news.it - Darmian: «Sconfitta dispiace, ma non mina la nostra consapevolezza!»

SENSAZIONI DOPO PARTITA – Matteo Darmian ha parlato così dopo la partita persa dall'Inter: «Non fa mai piacere perdere, ma sapevamo di avere davanti una grande squadra. Oggi usciamo con una sconfitta, ci dispiace, ma non deve minare la nostra consapevolezza. Dobbiamo andare avanti in maniera positiva in tutte le competizioni. Dispiace prendere gol su una palla inattiva, siamo stati anche un po' sfortunati ma questo è il calcio. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e questo è l'importante. Mi aspetto una partita complicata anche contro la Lazio, sta facendo una grande stagione».