Dal caffè al cenone | sarà proprio un caro Natale

Tra i regali, le decorazioni e le prelibatezze sulla tavola, gli aumenti dei prezzi potrebbero far lievitare il costo del tradizionaledie della semplice colazione al bar, senza però spegnere l’atmosfera festiva. Se la magia delle feste resta immutata, la tua tasca potrebbe risentire.Una tazzina preziosaLa tazzina di, uno dei rituali più amati degli italiani, ha visto un’impennata dei prezzi che potrebbe toccare anche i 2 euro al bar. Non si tratta solo di un semplice piacere quotidiano: il, infatti, sta vivendo un periodo di aumenti dovuti a fattori climatici ed economici globali. Le previsioni parlano di raccolti più scarsi, soprattutto in Brasile, il principale produttore diarabica. A causa di una siccità devastante nelle principali aree di coltivazione, le stime di produzione per il 2025/26 sono state ridotte drasticamente.