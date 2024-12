Quotidiano.net - Concorso scuola 2025, ecco i bandi. Chi può partecipare e come fare domanda

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 – Si aprono i cancelli per 19.032 nuovi docenti. Dalle 14 di oggi e fino al 24 di lunedì 30 dicembre sarà possibile presentare laperal nuovodella, il cosiddetto Pnrr 2,to per istituti di ogni ordine e grado. Una selezione che rientra nel piano del governo di 70mila assunzioni entro il 2026. Su un totale di oltre 19mila posti messi in palio, 8.355 sono destinati allaprimaria e dell'infanzia e 10.677 allasecondaria di I e II grado. Il 25% delle cattedre - pari a 4.840 - è riservato agli insegnanti di sostegno. Si tratta di fatto di due concorsi. I concorsi –per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente dellasecondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno (scarica il bando integrale).