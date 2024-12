Ilgiorno.it - Circuito Schena Generali 2024/2025: 19 appuntamenti per giovani sciatori in Valtellina

Sotto l’albero di Natale spunta un’edizione delricca di. Ivaltellinesi alle prime armi, sia gli amanti dello sci alpino sia dello sci nordico e dello skialp, a partire dal 21 dicembre potranno mostrare le loro abilità e mettersi in mostra gareggiando nelle tappe delAssicurazioni, unstorico che ine Valchiavenna conoscono e apprezzano tutti gli addetti ai lavori e che tocca un po’ tutte le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. In questosono esplosi, muovendo i primi passi e conquistando le prime vittorie, campionesse del calibro di Deborah Compagnoni, Irene ed Elena Curtoni o campioni come Giorgio Rocca o Pietro Vitalini, tanto per citarne alcuni. L’edizionedelè composta da 19