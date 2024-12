Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesca Mozer, la compagna di Zucchero: “Con lei ho ritrovato il sorriso”

Ladi, donna con la quale ha una relazione dal 1992, a seguito del matrimonio con Angelica Figliè: dalla loro unione è arrivato Adelmo Blue., ladi: il primo incontroStasera l’artista sarà tra gli ospiti di Andre Bocelli 30: The Celebration, concerto tenutosi lo scorso luglio a Lajatico in Toscana, con il quale il tenore conosciuto in tutto il mondo celebra i 30 anni di carriera, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nata a Lerici,ha lavorato come head hunter per un nota azienda e successivamente ha continuato ad esercitare la sua professione negli Stati Uniti. “Nel 1992 sono andata a Ossinid, vicino a Sing Sing, New York. Uno dei posti più freddi dell’East. C’era neve dappertutto.’accordo che ero stata allevata con sani principi di risparmio e dedizione al lavoro, ma dopo un po’ non me la sono più sentita.