Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter IN tre punti: Inzaghi conteggia male e paga

Leggi su Inter-news.it

1-0 è il primo passo falso diin Europa. Al primo gol subito, tra l’altro all’ultimo minuto, arriva anche la prima sconfitta nella competizione. Beffarda ma meritata. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la sesta giornata di UEFA Champions League– Alla sesta giornata l’di Simonesi ferma sotto i colpi deldi Xabi Alonso, che in UEFA Champions League si può accontentare dell’1-0 al 90?. Un risultato che non complica il passaggio del turno ma cambia nettamente la classifica nei primi posti. L’resta ferma a 13, raggiunta proprio dalma anche dalle sorprendenti Aston Villa e Brest. Il vecchio secondo posto in solitaria alle spalle della capolista Liverpool (18) diventa in coabitazione con altre tre squadre ma adesso c’è anche il rischio sorpasso.