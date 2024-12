Ilrestodelcarlino.it - Bancarotta, condannato l’ex presidente della Maceratese Spalletta

Accusato di, è statoa due anni Filippo, ex. L’imprenditore italo-svizzero, di origini siciliane, è statodel consiglio di amministrazionedalla fine di novembre del 2016, dopo aver rilevato la società biancorossa da Maria Francesca Tar, in un periodo quanto mai turbolento per i colori biancorossi. Secondo l’accusa, l’imprenditore italo-svizzero avrebbe distratto la somma di 50mila euro dal patrimonio socialeSSeffettuando un bonifico bancario, il 28 novembre 2016, in favore di un’altra persona. L’imprenditore – rimasto al verticeper pochi mesi, quando la squadra militava nel campionato di Lega Pro – è difeso dall’avvocato Raffaella Cesari, che ha annunciato che una volta lette le motivazioni farà appello.