Ilfattoquotidiano.it - Abusi e sevizie su un 16enne, fermati un uomo e un 14enne. “Hanno anche filmato le violenze”

Sono accusati di aver abusato e seviziato un ragazzo di 16 anni nello scantinato di un condominio a Milano.che, secondo la procura di Milano, sarebbero statefilmate. Per questo motivo un 44enne e unsono statidalla Polizia perché, nella notte tra lunedì e martedì scorso, avrebbero violentato il ragazzo. Nell’inchiesta della Procura del capoluogo lombardo si contestano i reati di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pedopornografico. I fermi sono stati effettuati martedì.La vittima, con disabilità intellettiva e proveniente da una famiglia seguita dai servizi sociali, è stata trovata nella notte tra lunedì e martedì da una volante della polizia, mentre vagava per le vie di Milano seminudo, con segni dellesubite addosso e in evidente stato di choc.