Usciti al mattino e mai più tornati: le cinque vittime dell'esplosione di Calenzano, chi erano

(Firenze), 10 dicembre 2024 – Lavoratori, padri di famiglia.in un lunedì qualunque per andare a lavoro e mai piùstorie. Sono le persone morte nell’esplosione di, nella tremenda deflagrazione del deposito dell’Eni. Un impianto da 170mila metri quadri, molto esteso e molto importante per il rifornimento dei distributori di tutta la Toscana. L’esplosione in diretta: telecamera riprende tutto Qui le cisterne vengono a caricare per poi appunto portare il carburante nelle stazioni di servizio. Da qui partono per rifornire gli impianti. Un lavoro fondamentale per la collettività e molto delicato, visto il tipo di carico che portano. Sarà acesso la procura a snodare la matassa, a capire cosa è accaduto e perché ci sia stata l’esplosione.