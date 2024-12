Lanazione.it - Umbertide, il Pd: "Asfalto da rifare dopo i lavori per la fibra ottica"

- "In alcune zone della città il manto stradale risulta sconnesso a causa degli scavi e delle tracce aperte per la posa in opera della". Lo afferma il Pd. "A seguito dei, pur meritori, sulla “pelle“ della città emergono cicatrici che simboleggiano la sofferenza estetico-manutentiva della gestione comunale". "Un lavoro ben fatto – continuano i Dem – non lascia tracce non danneggia l’ambiente e non crea disagi ai cittadini. In sostanza va ripristinato il manto stradale, perché la condizione rappresentata investe aspetti di sicurezza, agibilità, soprattutto per categorie deboli e presentabilità complessiva della città". Il segretario locale del partito Filippo Corbucci è netto: "Esigiamo il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro delle strade, inclusi tratti asfaltati di recente con soldi pubblici".