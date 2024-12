Biccy.it - Teo Mammucari sbotta a Belve e lascia lo studio: “Ma vaffa!”

Mercoledì scorso la produzione diaveva pianificato l’intervista di Teo, tutto sembrava procedere secondo i piani, fino a quando a pochi minuti dall’inizio della registrazione è accaduto l’impensabile. Inè salita la tensione e il conduttore Rai si è alzato dallo sgabello abbandonando la scena endo Francesca Fagnani da sola. La notizia è finita sul web, con Davide Maggio che in anteprima ha rivelato alcuni dettagli su quello che è successo. In molti si sono chiesti se i minuti di girato sarebbero mai andati in onda e Fan Page ha svelato che il comico ha firmato la liberatoria prima di iniziare a registrare e che quindi con tutta probabilità la Rai avrebbe trasmesso quella breve parte di intervista che la Fagnani è riuscita a portare a casa.PERÒ DEVE STA TRANQUILLO #pic.