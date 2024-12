Scuolalink.it - Taglio del personale ATA: spiragli per 2.174 unità, resta molta incertezza per i docenti

Durante il convegno della Cisl Scuola, tenutosi a Roma e intitolato “Dirigenza scolastica: verso quali scenari?”, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato possibili sviluppi per il recupero di 2.174 posti diATA (assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari). Sebbene non siano ancora stati forniti dettagli precisi sulle modalità di risoluzione, l’intervento del Ministro lascia intravedere unoo per attenuare gli effetti negativi del. La questione deldelATA: una parziale apertura di Valditara IlATA rappresenta una componente essenziale per il funzionamento delle scuole, e i tagli previsti avevano suscitato grande preoccupazione tra sindacati e dirigenti scolastici. Secondo indiscrezioni, la Commissione Bilancio della Camera starebbe esaminando un emendamento che destina risorse al mantenimento di questi posti, evitando così il ridimensionamento dell’organico.