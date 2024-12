Thesocialpost.it - Stellantis, bloccati i licenziamenti per la vertenza Trasnova. Accordo raggiunto

Leggi su Thesocialpost.it

Si è finalmenteuntrae i sindacati riguardo alla. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, l’prevede il ritiro deiannunciati per 97 lavoratori die per i dipendenti di Logitech e Tcnoservice, che avrebbero portato a un totale di oltre 300 esuberi. Inoltre,ha deciso di prorogare di 12 mesi la commessa di logistica delle vetture nei piazzali delle fabbriche, che sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre di quest’anno.L’, ancora in fase di stesura finale, arriva dopo una serie di dure proteste da parte dei lavoratori, che hanno messo in atto un presidio 24 ore su 24 presso i sei ingressi dello stabilimento Gianbattista Vico. La mobilitazione ha paralizzato le produzioni e ha messo pressione alla compagnia, che alla fine ha deciso di concedere un anno in più di contratto.