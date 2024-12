Quotidiano.net - Sciopero treni 13 dicembre ultime notizie, Salvini: “Ho firmato la riduzione a 4 ore”. Ma i sindacati non ci stanno

Roma, 102024 – Incontro cordiale, posizioni inconciliabili, lodel 132024 “resta confermato al mille per mille”. Questa la sintesi che fa al telefono con Quotidiano.net Francesco Staccioli, leader Usb e ‘portabandiera’ della protesta che sta infiammando l’Italia e lascia gli italiani con una domanda senza risposta: potremo prendere il treno il 12 e 13? Al momento nessuna certezza, solo ipotesi. Mentre il ministro fa sapere: “Lasciare per il penultimo venerdì prima di Natale per 24 ore la gente a piedi era inammissibile, quindi holadelloa 4 ore”. Precettazione per lodel 13ai: “Senso di responsabilità” Palermo - ELEZIONI REGIONALI,MATTEO- LEGA NORD - COMINCIA IL SUO VIAGGIO IN TRENO CHE LO PORTERA' A TRAPANI E AGRIGENTO.