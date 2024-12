Sport.quotidiano.net - Perché non ci saranno più casi Sinner: la Wada cambia le regole antidoping

Roma, 10 dicembre 2024 – Dopo le parole del direttore generale della, Olivier Niggli, “idi contaminazione sono ovunque. Potremmo aver creato noi il problemai laboratori rilevano quantità infinitesimali”, l’Agenzia mondialeha deciso di modificare il regolamento dall’1 gennaio 2027. Le novità al Codice riguardano in particolare le eventuali contaminazioni e i livelli di concentrazione delle sostanze proibite. Dopo le vicendee Swiatek, ecco quindi una rivoluzione per il sistema. L’azzurro numero 1 del tennis mondiale attende il giudizio del Tas (non prima di febbraio 2025) dopo il caso clostebol, mentre la polacca ha chiuso i conti con un mese di squalifica. Imenti introdotti dalla– non è prevista alcuna retroattività – non impatteranno direttamente sulla vicenda giudiziaria di, ma in teoria potrebbero dare una mano alla difesa del campione italiano, considerata la direzione presa dall’Agenzia mondiale.