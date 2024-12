Lortica.it - Onorare le radici rispettando i nuovi rami: un atto di resistenza e gratitudine

Leggi su Lortica.it

Viviamo in una società che sembra volerci rendere sempre più individualisti, separati l’uno dall’altro, al punto da farci dimenticare i valori fondamentali che ci tengono uniti come esseri umani e come famiglie. Il principio del “divide et impera” non è solo una strategia politica dei poteri forti, ma una realtà che si insinua in ogni aspetto della nostra vita da decenni: nei rapporti tra genitori e figli, tra fratelli e persino nelle relazioni di coppia. Questa tendenza moderna a favorire l’individualismo e l’indifferenza ci rende meno empatici e, spesso, più soli, al punto che i telegiornali, di tanto in tanto, ci informano di persone ritrovate mummificate, magari in piena metropoli. Spariscono dalla nostra vita quotidiana, si pensa che si siano trasferite o che siano in viaggio, e invece.