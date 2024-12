Lopinionista.it - Nuovo codice della strada, Salvini: “Un invito al buonsenso e alla responsabilità di tutti”

ROMA – “Ogni anno, sulle strade italiane, perdono la vita 3mila persone. Per oltre un anno abbiamo lavorato insieme ai familiari delle vittime, alle associazioni e alle forze dell’ordine per riformare norme sulla sicurezzale rimaste invariate per 30 anni. Il, in vigore da questo sabato, ha un obiettivo preciso: ridurre questa tragedia. Non si tratta di uno strumento punitivo, ma di unaldi”.Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo(foto), che questa mattina è intervenuto sull’argomento a “Mattino 5” su Canale 5.L'articolo: “Unaldi” L'Opinionista.