Puntomagazine.it - Napoli: fine settimana di controlli in diversi quartieri della città

Leggi su Puntomagazine.it

. La Polizia nello scorsoha identificato 415 persone e verificato 113 veicoli. 225 le contravvenzioni elevatea tappetopolizia a Mergellina e in largo Sermoneta, in Piazza Garibaldi e neiChiaia, San Lorenzo e San Paolo. A darne notizia due comunicazioneQuestura dia MergellinaNelappena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuatonella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personalePolizia Municipale, hanno identificato 310 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllato 85 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del CodiceStrada.