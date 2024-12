Calciomercato.it - Napoli, bocciato Lukaku: il belga è già un problema

Leggi su Calciomercato.it

Momento negativo per gli azzurri reduci da due sconfitte consecutive contro la Lazio. Nel mirino è finito l’attaccante, ma non soloLa Lazio di Marco Baroni è diventata in pochi giorni il peggior incubo deldi Antonio Conte. Giovedì i biancocelesti si sono, infatti, imposti con un netto tre a uno grazie alla tripletta di Noslin.: ilè già un(LaPresse) – Calciomercato.itPer gli azzurri, invece, ci aveva pensato Simeone a segnare un gol, che alla fine si è dunque rivelato inutile. Inutile come il turnover a cui si era affidato l’ex Tottenham all’Olimpico, per avere i giocatori freschi al Maradona domenica sera. Anche in campionato, infatti, però, è arrivata la sconfitta: a decidere la partita stavolta è stato Isaksen. Ilcosì è rimasto al secondo posto, cedendo il passo all’Atalanta, che venerdì si è era imposto contro il Milan.