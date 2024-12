Musica | ultimo appuntamento con la rassegna Concerti d’autunno con la serata dal titolo Un viaggio chiamato Amore

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 11 dicembre ore 20,30 l’della” organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Unadal titolo “Un” che vedrà protagonista come voce recitante l’attore e regista teatrale e televisivo Corrado Oddi e, per la partele, il Trio Cardoso composto da tre chitarre: Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola, Guido Ottombrino.Unè unche, grazie a versi e suoni ispirati, si dipana tra umano e divino, tra emozioni e ricerca d’infinito, tra inquietudini dolorose e visioni celestiali. Il pubblico assisterà all’incontro tra i versi di Dante Alighieri, Dino Campana, Franco Battiato, Tommaso da Celano e San Francesco d’Assisi e le note di Nino Rota, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ariel Ramirez e Carlo Crivelli.