Lettera43.it - Milly Carlucci: «Mariotto? Nessuna molestia a Ballando con le stelle»

ha rotto il silenzio sul caso del possibile addio di Guillermoa seguito di unasessuale in diretta acon le. Lo stilista-giudice, ha detto la conduttrice, «dovrà dare spiegazioni». Ma non sul perché ha allungato le mani sulle parti intime di un ballerino.Alla fine aè permesso tutto!!! Prima fugge dalla trasmissione mettendo in imbarazzoe poiStavolta non può andargli liscia..sono senza parole!!#GuillermoConLepic.twitter.com/cqhUQ3QSV3— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) December 1, 2024«Laimplica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È stato davvero un incidente», ha dettoparlando di accuse «da ridere». Il problema vero, ha affermato, è cheè uscito di scena durante la diretta del 30 novembre 2024.