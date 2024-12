Sport.quotidiano.net - Gubbio: Gaetano Fontana nuovo allenatore, debutto contro la Spal

In questi giorni si parla parecchio dia livello nazionale per l’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo, realizzato nella cittadina medievale umbra sulle pendici del monte Ingino dal 1981. La squadra di calcio rossoblù invece sta deludendo le aspettative di una piazza che nelle ultime stagioni si era abituata a disputare campionati importanti, piazzandosi al quinto posto per due anni di fila. Tanto che dopo tre sconfitte di fila il presidente Notari ha deciso di sollevare dall’incarico mister Taurino per affidare la panchina a, che quindi debutterà domenica prossima allo stadio Barbettila. È curioso però ricordare quanto accaduto nel corso dell’estate, quando la prima scelta del club eugubino era Andrea Dossena. Il presidente Notari aveva puntato forte sul tecnico lodigiano, individuato come il profilo ideale per prendere le redini della squadra rossoblù.