Sport.quotidiano.net - Generazione Z al potere: Petrelli e Graziani trascinano il Forlì alla vittoria contro la Pistoiese

Z al. C’è la firma di due centennials – nati all’alba del nuovo secolo – nel colpo corsaro (0-2) dela Pistoia, valso l’aggancio biancorosso al Tau in vettaclassifica. Se per Elia, però, il gol è ormai una piacevole abitudine – il 23enne centravanti di proprietà del Genoa ha già timbrato 6 volte in campionato –, altrettanto non può dirsi per l’imberbe 18enne Giacomo, diligente centrale adattato con profitto a terzino sinistro, al suo primo acuto tra i ‘grandi’., a Pistoia è arrivata unache vale doppio. Che aria si respira in cimaclassifica? "Abbiamo còlto tre punti pesantissimi, essere primi ci riempie di entusiasmo. Che è fondamentale per vivere la settimana con tranquillità e prepararci al meglio in vista del prossimo impegnoil San Marino".