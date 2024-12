Lanazione.it - Furti in serie a via dei Cappuccini: lavanderia e pasticceria nel mirino

Per immaginare come abbia fatto serve un po’ di fantasia. La cosa certa è che si tratta di un ladro (o più) dotato di una notevole agilità perché la finestra attraverso la quale è riuscito a entrare nel negozio è alta e soprattutto stretta. La disavventura stavolta è toccata allaLa Perla di via dei. "La porta era intatta – racconta la titolare Manuela –. Quando sono entrata (ieri mattina, ndr) e ho visto alcuni oggetti sul pavimento quindi ho faticato a capire che cosa fosse successo. Passo dopo passo la situazione mi è apparsa sempre più chiara. Sono corsa in bagno e ho trovato la finestra rotta e tracce di sangue sulle pareti. Non è la prima volta che entrano da lì: mi chiedo come possano riuscirci. Ho chiamato la polizia che è arrivata subito sul posto". La rabbia è tanta perché "non è giusto lavorare con la paura addosso".