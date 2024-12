Formula1, Sainz su Williams miglior tempo nei test di Abu Dhabi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – Non poteva esserci debuttoe per Carlosnella sua nuova avventura al volante della. Dopo aver chiuso al secondo posto la sua ultima gara in Ferrari ad Abu, lo spagnolo ha fatto conoscenza con la nuova monoposto attraverso una sessione video privata e si è ripresentato sullo stesso circuito per la sessione mattutina della prima giornata diper i nuovi compound Pirelli in vista della stagione 2025: ha percorso 60 giri e timbrato ilcon 1:24.435.si è messo alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc (1:24.561) e la McLaren di Lando Norris (1:24.678) al termine di una mattinata che ha visto in pista molti collaudatori e che ha dato l’occasione a diversi piloti di cimentarsi con le vetture che guideranno nella prossima stagione.