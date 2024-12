Thesocialpost.it - “Dov’è mio figlio?”. Va a prenderlo a scuola ma il bimbo è scomparso: poi l’assurda scoperta

Momenti di panico, quelli vissuti in queste ore da un genitore che all’uscita dellanon ha trovato il proprioad aspettarlo. La disavventura è capitata a un papà di unaelementare di Udine: quaranta interminabili minuti di panico, allarmi, ansia e paura. Alla fine delle lezioni, come sempre, l’uomo si è recato fuori dall’edificio per prendere il piccolo e accompagnarlo a casa, ma questa volta del suo bambino non c’era traccia. Così, avrebbe iniziato a cercarlo e a chiedere aiuto. Leggi anche: Autobus elettrico fuori controllo travolge la folla: almeno 7 mortiLa verità è emersa poco dopo, assurda: come racconta il Messaggero Veneto, era finito con la nonna di un altro compagno. La signora avrebbe scambiato suo nipote proprio con quele lo avrebbe così portato via con sé a fare le attività normalmente previste dalla settimana.