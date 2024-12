Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds rivela le versioni che non sono state realizzate

Leggi su Cinefilos.it

leche nonCon, i Marvel Studios hanno realizzato uno dei più grandi successi dell’anno e battuto i record di incassi. Tuttavia, portare questo team-up sul grande schermo non è stato esattamente un processo facile. Ormai conosciamo tutti la storia di come Hugh Jackman abbia deciso di indossare nuovamente gli artigli per un’avventura con, ma che dire delledi questo threequel che non? Cistati accenni in passato, tra cui uno che prevedeva la morte di Colosso e un altro che rendeva Dopinder un co-protagonista.Parlando con la star di The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, per Actors on Actors di Variety,ha definito i Marvel Studios e la Disney “partner incredibili”, aggiungendo: “Era destino, perché la prima proposta che ho fatto alla Marvel e a Kevin Feige cinque anni fa era un film suin stile ‘Rashomon’, ovvero la sua prospettiva, poi la mia, poi un obiettivo”.