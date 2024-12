Ilrestodelcarlino.it - Crollo balcone a Ro Ferrarese: feriti insegnante e guida durante gita scolastica

Un boato, il rumore sordo di calcinacci e le voci allegre dei bambini che si trasformano in grida di terrore. Ildelsul giardino di una dimora storica di Ro, nelle campagne lungo l’argine del Po tanto care alla penna di Riccardo Bacchelli, ha interrotto unadedicata alla scoperta dei tesori architettonici del territorio. Quando il pavimento del terrazzino ha ceduto, ha fatto precipitare nel vuoto un43enne e la68enne che stava accompagnando i ragazzi nella villa settecentesca. Un volo di quattro metri, sotto gli occhi sconvolti degli alunni. Fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto coinvolto. I ragazzi, che a loro volta si erano affacciati, erano appena rientrati nell’abitazione. Prof ehanno rimediato fratture per le quali sono stati portati in ospedale.