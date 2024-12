Linkiesta.it - Ci mancava l’Acqua di Donald, per un intenso profumo di golpe

Apprendo dall’articolo di Guia Soncini due notizie illuminanti: la prima è cheTrump ha appena lanciato una linea di profumi. La seconda è che l’ha chiamata «Fight, fight, fight», con trasparente richiamo all’esortazione da lui rivolta alla folla, a pugno alzato e orecchio insanguinato, nei drammatici istanti dell’attentato di Butler. Notizie illuminanti perché la vera caratteristica della nostra epoca non sono i deepfake, come quel video prodotto con l’intelligenza artificiale in cui Elon Musk e Giorgia Meloni si baciano appassionatamente nella cattedrale di Notre-Dame. I falsi sono diventati più sofisticati, certo, ma ci sono sempre stati. Un presidente degli Stati Uniti che lancia unusando l’attentato cui è appena scampato come sfondo del suo claim pubblicitario non solo non c’è mai stato, che importa poco, ma non era mai stato nemmeno immaginato, perché era letteralmente inimmaginabile, che è invece la cosa che conta di più: il confine tra realtà e finzione si è spostato.