Cancellate tutte le multe ai non vaccinati | il governo mette una pietra tombale sul passato

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto “Milleproroghe”, nel quale è stata approvata – tra le altre – una norma che annulla leai no vax. Una notizia che era attesa e chele persone coinvolte hanno accolto con soddisfazione. Una soddisfazione a metà però, visto che non sono comunque previsti i rimborsi. Ledi 100 euro erano state emesse contro quanti avevano deciso di non ottemperare l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. In una nuova bozza del decreto un articolo che sarebbe “in valutazione del Mef” prevede l’interruzione “definitiva” dei procedimenti sanzionatori in corso. Mentre – si legge ancora nel testo – “le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate”. I giudizi pendenti sono “estinti di diritto” e le somme pagate anteriormente vengono rimborsate.