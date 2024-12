Ilfattoquotidiano.it - “Campiti abbigliato da combattente e aveva oltre 170 proiettili”, chiesto l’ergastolo per la strage di Fidene

Fine pena mai per l’uomo che uccise quattro donne a, quartiere nella periferia nord-est di Roma, nel dicembre 2022 nel corso di una riunione di condominio. Questa la richiesta della procura di Roma per Claudio. L’accusa hala condanna alcon isolamento diurno di due anni e sei mesi. Era l’11 dicembre quando l’uomo, dopo aver rubato un’arma al poligono di Tor di Quinto, portò a termine una. L’imputato risponde di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis, il tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e lesioni personali causate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.I rappresentanti dell’accusa hanno, in, sollecitato una condanna a 4 anni e 1 mese per il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma all’epoca dei fatti e a 2 anni un dipendente addetto al locale dell’armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto struttura da cui l’imputato si allontanò con l’arma utilizzata per la