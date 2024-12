Iltempo.it - Bove operato: impiantato un defibrillatore rimovibile. Potrà tornare a giocare?

Questa mattina presto, Edoardo, centrocampista della Fiorentina, è stato sottoposto a un intervento per l'impianto di unsottocutaneo presso l'ospedale Careggi. La procedura, eseguita dall'équipe di aritmologia, rappresenta una pratica consolidata per trattare pazienti a rischio di eventi cardiaci gravi., 22 anni, era stato colpito da un grave malore durante la partita contro l'Inter lo scorso 1° dicembre: al 17', il calciatore di proprietà della Roma si è accasciato in campo, richiedendo un intervento d'urgenza. Trasportato in ambulanza verso l'ospedale, ha subito un arresto cardiaco, risolto grazie all'uso di unsemiautomatico. Giunto a Careggi cosciente, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva per il monitoraggio delle sue condizioni, prima di essere trasferito nel reparto di cardiologia.