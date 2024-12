Sport.quotidiano.net - Bologna: Dallinga e Karlsson sotto esame, sfida decisiva contro Pavlidis

Il mercato si avvicina: tempo tre settimane e riaprirà i battenti. Va da sè che per alcuni rossoblù sia tempo di esami di riparazione. Su tutti,e Thijs. Se lo svedese, fuori lista Champions, non potrà sfruttare l’Europa per battere colpi,sì: e il prossimo sarà un appuntamento cruciale, per l’olandese. Il motivo è presto detto: sarà faccia a faccia con Vangelis(26 anni), acquistato in estate dal Benfica per 18 milioni più 2 di bonus. E’ l’uomo che ilha seguito per più di un anno e che ha trattato in estate, prima di virare su Ioannidis prima, Duran poi, per arrivare infine a, che non si è mai acceso fin qui. La dirigenza rossoblù è stata a un passo dall’ex Az Alkmaar, club dal quale aveva già prelevato Beukema, Kaon e Odgaard. C’è stato un momento, all’inizio dell’ultima estate, in cui l’offerta da 18 milioni complessivi, bonus inclusi, era stata presa in considerazione dagli olandesi:, però, non era dell’avviso di accettare un contratto da 1,5 milioni di euro.