Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, due scelte obbligate per Inzaghi. E su Lautaro Martinez

Leggi su Inter-news.it

Notte di Champions League alla BayArena tra. I nerazzurri arrivano alla delicata trasferta tedesca con qualche scelta obbligata in difesa. OBBLIGATO – L’questa sera avrà l’occasione di provare a strappare in anticipo il pass per gli ottavi di finale della nuova Champions League. I nerazzurri saranno ospiti alle ore 21:00 alla BayArena dicontro ilcampione di Germania. Partita che si preannuncia delicata, con un ex Serie A che ha messo nel mirino proprio l’. Simoneè pronto a schierare dal primo minuto Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, carico dei tanti impegni consecutivi trae Nazionale, non era mai riuscito a riposare. Oggi era l’occasione di spostare Matteo Darmian nel terzetto di difesa e concedere a Bastoni il tanto meritato riposo.