Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. L’Olimpia di Zappi inciampa ancora

OLIMPIA CASTELLO 75 VALDICEPPO 85 OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 16, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 9, Gianninoni 6, Alberti 19, D’Ambrosio 10, Galletti 2, Bellini ne, Garuti 2, Torri, Zhytaryuk 11. All.. VALDICEPPO: Provvidenza 8, Frau, Gauzzi 3, Speziali 7, Bonucci, Corradossi 9, De Grossi, Mozzi 21, Rath 8, Gonzales 29. All. Filippetti. Arbitri: Gaudenzi e Boudrika. Note: parziali 24-23; 51-40; 58-63. Tardaad arrivare la svolta in casa delCastello di Mauro(foto), che scivola a domicilio contro Valdiceppo e incappa così nella sesta sconfitta consecutiva: per i nerazzurri, convalidato dunque l’ultimo posto nella division E di. Nella soirée che doveva servire a rimettersi sui giusti binari, partono bene i castellani, che sull’asse Conti-Alberti permette ai locali di chiudere il primo tempo sul +11.