34 Noir in Festival | il bilancio dell’edizione 2024 e la sorpresa dei Golden Globes

34°in: ile ladeiCon la splendida notizia che uno dei film della selezione ufficiale, The Girl With The Needle di Magnus von Horn è entrato nella short list deied è candidato dalla Danimarca nella corsa all’Oscar, si è conclusa a Milano la 34ma edizione delindiretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. The Girl With The Needle si vedrà in Italia grazie a Mubi, mentre il film vincitore del Black Panther Award, l’opera prima di Jianjie Lin Brief History of a Family, uscirà nelle sale con Movies Inspired dopo una serie di anteprime in programma nei prossimi giorni nelle maggiori città italiane.“Quest’edizione – dicono Marina Fabbri e Giorgio Gosetti – mette auna serie di dati positivi che confermano come la più importante rassegna del mystery abbia oggi un forte radicamento nella realtà milanese e italiana”.