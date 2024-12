Secoloditalia.it - Vaffanquorum: il M5s licenzia definitivamente Grillo. Conte gode, il comico cita Truman Show

Più che un vaffa unper Beppe. L’assemblea on line del M5s vota di nuovo, come è stato chiesto dallo stesso fondatore e Garante del Movimento, che conferma, aumentando i voti la fiducia a Giuseppee l’addio a.Il primo dato che balza all’occhio è proprio il quorum. Infatti appunto sulla partecipazione si sono giocate queste due ultime settimane di ‘campagna elettorale’ interna tra “Giuseppi” e Beppe. Con il primo che ha spinto sull’acceleratore della partecipazione al voto e il secondo che ha invitato gli attivisti ad “andare per funghi”. A guardare i dati che emergono dal secondo turno delle votazioni, l’appello diè caduto nel vuoto.per il risultato: il M5s ha rivotato in massaInfatti, il quorum necessario per rendere validi i cambiamenti allo Statuto è stato raggiunto con il 64,40% degli iscritti aventi diritto.