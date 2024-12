Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Boccea chiuso il tratto di via Gregorio XIII da via Clemente VII a Largo Gregorio XIII per accertamenti tecnici su un edificio modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti chiusa via della Pisana a via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alin tutta la zona deviata inoltre il percorso della linea 808 Vi ricordo che fino al 6 gennaio 2025 le ZTL del centro storico e del Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 e lo stesso orario è esteso anche alle giornate del sabato e dei festivi con esclusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità