Ilfattoquotidiano.it - Toninelli contro Conte: “Un democristiano piddino che balla sul cadavere di un leone. Ma Grillo impugnerà il simbolo”. E attacca il Fatto

Il commento di Daniloal risultato della seconda votazione degli iscritti del M5s potrebbe essere sintetizzato in una sola frase: l’ha presa molto male. Nella sua consueta rubrica su Radio Cusano Campus,informazione, l’ex ministro dei Trasportireiteratamente il leader del Movimento Giuseppe, gli esponenti pentastellati e, in aggiunta, IlQuotidiano.“Era un esito del tutto scontato – esordisce– Beppe ovviamente non si darà per vinto: andrà avanti eil, cosìdovrà obbligatoriamente farsi il suo partito. Oggi noi innamorati di una politica generosa soffriamo, ma aspettiamo che si avii l’azione di rimpossessamento delche è al 100% di di Beppe. Appena un buon studio legale interverrà – aggiunge –si farà il suo partito e da questo voto sicuramente nascerà qualcosa.