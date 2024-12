Gqitalia.it - The Madness ha un finale amaro, ma la cosa ha una spiegazione valida

Se siete tra le migliaia e migliaia di spettatori che hanno portato Thein una delle tre posizioni del podio delle serie più viste su Netflix, vorrete parlare del suo. Il thriller con protagonista Colman Domingo ha fatto riflettere tutti sul suo esito.C'è molto da spacchettare perché, come ogni serie thriller politica, abbiamo seguito una moltitudine di personaggi con un ruolo piccolo ma importante in tutto ciò che accade, quindi se ci siamo persi non c'è da stupirsi, così come se non ci è stato chiarissimo il.In sintesi, Muncie, interpretato da Domingo, è il capro espiatorio della società Revitalize, società dedita alla creazione di contenuti falsi utili a diffondere disinformazione tra milioni di persone, col fine ultimo di poter così controllare la narrazione politica, i risultati elettorali e le dispute legali.